Çin'de Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü

Kaynak: DHA

– Çin'de donanmaya ait bir uçağın düştüğü; uçakta bulunan iki mürettebatın da hayatını kaybettiği belirtildi.Olay, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinde eğitim uçuşu sırasında meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamada uçakta bulunan iki mürettebatın hayatını kaybettiği ve başka ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.Ayrıca, uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi de yer aldı.