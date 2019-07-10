10.07.2019 09:47
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Çin'de sel felaketi: 3 ölü

Çin

Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayıp.Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Youxian ilçesinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayıp.

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Youxian ilçesinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, Cumartesi gününden beri devam eden şiddetli yağışlarda 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. İlçe yetkilileri selden etkilenen yerlere ilk müdahalelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şiddetli yağış Hunan eyaletinin birçok bölgesinde nehirlerin taşmasına neden oldu. Hengdong ilçesinde 3 köyde nehir taşmaları nedeniyle sel meydana geldi. Köylerde yaşayan binlerce kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Shaoyang şehrinde taşan su bazı caddelerde binaların birinci kat seviyesine kadar ulaştı.

İtfaiyeciler gece boyunca sel mahsuru 700 kişiyi kurtardıklarını bildirdi. Bölgesel hükümetten yapılan açıklamada selin 183 bin kişiyi etkilediği ve 21 bin kişinin tahliye edileceği belirtildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, 3. Sayfa

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