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Çin'de sel felaketinden yüz binlerce kişi etkilendi

Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana gelen sel felaketinden 757 bin 900 kişinin etkilendiği belirtildi.

31.07.2019 16:34 Çin'de sel felaketinden yüz binlerce kişi etkilendi
Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana gelen sel felaketinden 757 bin 900 kişinin etkilendiği belirtildi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 bin 400 kişi evlerinden tahliye edilirken, 757 bin 900 kişinin selden etkilendiği bildirildi. Şiddetli yağışlarda 563 bin hektar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü ve 2 bin 547 evde ise hasar meydana geldiği kaydedildi. Eyalette meydana gelen selin 315,14 milyon dolarlık maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı, Ashi Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, iki hafta önce Hunan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde en az 17 kişi hayatını kaybetmişti. - HEYLONGCİANG

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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