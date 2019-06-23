23.06.2019 11:44
Haberler » Güncel » Haber

- Çin'de Sel Suları Araçları Sürükledi

- Çin'de sel suları araçları sürüklediGUİZHOU - Çin'in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.

- Çin'de sel suları araçları sürükledi
GUİZHOU - Çin'in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi.
Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.
Haziran ayının başından bu yana Çin'in güney eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı heyelan ve selde en az 61 kişi hayatını kaybetti. Sel büyük maddi zarara neden olurken en az 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi.- Çin'de Sel Suları Araçları Sürükledi
Kaynak: İHA
Guizhou , Çin Halk Cumhuriyeti , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:35 Yenimahalle Belediyesinden gelin adaylarına ücretsiz gelinlik
12:34 Antik kente yoga yaptılar
12:33 Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
12:33 Baraj inşaatında asansörün halatı koptu; 70 metreden düşerek öldü
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye...
12:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim"
12:32 Erdoğan: "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul...