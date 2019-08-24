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Çin'de sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Çin'de sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 12'ye yükseldiÇin, (DHA)- Çin'de aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve çamur seli sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi ve 26 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

24.08.2019 13:27
Çin'de sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Çin'de sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Çin, (DHA)- Çin'de aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve çamur seli sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi ve 26 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Çin'in Siçuan eyaletinde aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olmuş ve toprak kaymaları sırasında da devam eden aşırı yağışlar, çamur seline dönüşmüştü. Meydana gelen toprak kaymalarında ise hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve 26 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Öte yandan, Wenchuan ve diğer bölgelerdeki turistlerin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.
Ayrıca, sel ve toprak kaymaları sebebiyle 20 bin yerleşim yeri hasar görmüştü.
Çin'de sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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