Çin'de şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden bir kişinin penisinden 29 adet bilye çıktı

Çin, (DHA) - Çin'in Xi eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi, doktorları şaşırttı. Acil ameliyata alınan kişinin penisinden 29 adet mıknatıslı bilye çıktı.

Çin'in Xi eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir adam şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Acil ameliyata alınan kişi, hastanedeki doktorları şaşırttı. Ameliyata alınan kişinin penisinden 29 adet mıktanıslı bilye çıktı.Mıknatıslı bilyeleri cinsel organına kendisinin tek tek soktuğunu itiraf eden kişi, nedenini açıklamayan kişi 5 saatlik operasyon sonucu penisindeki bilyelerden kurtuldu.Ameliyata giren sağlık personeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsel organdan içeri sokulan mıknatıslı bilyelerin bir süre sonra hastanın mesanesinde toplandığını ifade etti. Doktorların bilyeleri ameliyatla çıkardığını ve hastanın taburcu edilidiğini dile getirdi.