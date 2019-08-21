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- Çin'de Şiddetli Yağış: 96 Kişi Köylerde Mahsur Kaldı

- Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldıPEKİN - Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.

21.08.2019 10:54
- Çin'de Şiddetli Yağış: 96 Kişi Köylerde Mahsur Kaldı
- Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı
PEKİN - Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.
Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağmurun Gengda köyünden Yaozigou bölgesine giden yolu tahrip etmesiyle 54'ü turist olmak üzere 96 kişi mahsur kaldı. Yetkililer 8 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Günlerdir süren şiddetli yağmurlar nedeniyle yaklaşık 11 bin turist bölgeden tahliye edilmişti.
- Çin'de Şiddetli Yağış: 96 Kişi Köylerde Mahsur Kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Güncel

Kaynak: İHA

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