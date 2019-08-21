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Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.

21.08.2019 10:54 Çin'de şiddetli yağış: 96 kişi köylerde mahsur kaldı
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağış yolları tahrip etti, 96 kişi köylerde mahsur kaldı.

Sichuan eyaletine bağlı Wolong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağmurun Gengda köyünden Yaozigou bölgesine giden yolu tahrip etmesiyle 54'ü turist olmak üzere 96 kişi mahsur kaldı. Yetkililer 8 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Günlerdir süren şiddetli yağmurlar nedeniyle yaklaşık 11 bin turist bölgeden tahliye edilmişti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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