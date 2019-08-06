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- Çin'de Şiddetli Yağmur ve Sel: 6 Ölü

- Çin'de şiddetli yağmur ve sel: 6 ölüPEKİN - Çin'in Hubei eyaletinde şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayıp. Çin'in Hubei eyaletinin Shiyan şehrine bağlı Yunyang bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.

06.08.2019 10:50
- Çin'de Şiddetli Yağmur ve Sel: 6 Ölü
- Çin'de şiddetli yağmur ve sel: 6 ölü
PEKİN - Çin'in Hubei eyaletinde şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayıp.
Çin'in Hubei eyaletinin Shiyan şehrine bağlı Yunyang bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Yağmur yolları kapattı ve elektrik kesintisine neden oldu. Bölge yetkilileri sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yerel yönetim, Çin'in dört aşamalı alarm sistemindeki en yüksek seviye olan yağmur fırtınası için dün sabah saat 7.30'da, sel, jeolojik tehlikeler ve şişmiş nehir riskleri olduğuna dikkat çeken kırmızı bir uyarı yayınladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel

Kaynak: İHA

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