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Çin'de son 24 saatte koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 427'ye çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 427'ye, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 23 bin 214'e yükseldi.

04.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:42

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 427'ye, virüsü taşıdığından şüphe edilenlerin sayısının 23 bin 214'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329'a ulaştı. Taburcu edilen hasta sayısı da 632 oldu.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8'e çıktı.

HONG KONG'DA İLK CAN KAYBI

Hong Kong'da ismi açıklanmayan 39 yaşındaki koronavirüs teşhisli hasta hayatını kaybetti.

Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu. Kentte yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitmişti.

Çin dışında koronavirüsten ilk can kaybı da Filipinler'de yaşanmıştı.

SON 24 SAATTE 64 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybının olduğunu, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.

NHC, ülkedeki can kaybının 414'ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522'ye yükseldiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

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Çin'de son 24 saatte koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 427'ye çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


HABER YORUMLARI (8)
METEHAN:keşke bütün dünyya yayılsa özelliklede hain nankör ve zalimleri öldürse iyileri pas geçse
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PORONA:Koronada koronada gel hadi yavrum dön dolaş yine bana gel
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CİHANGİR:Ulan bunlar başımıza iş açaçak
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MÜPTEZEL.:Bu tarafa ne zaman gelicek acaba. Sabırsızlızla bekliyorum.
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AHMED25:Tarihte büyük imparatorlukları çok basit sebeplerle yok eden Allah, şimdi de gözle görülmeyen bir virüsle koca Çini aciz bırakıyor. Demek ki, büyük devlet, büyük insan yoktur. Herkes acizdir.
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BEYİN BEDAVA:Allah neden çini yok etmek istesin? Bu ülkenin Allahın gözünde diğer ülkelerden farkı nedir? Allah politikayla, siyasetle ilgilenmez, Allah takım tutmaz, siyasetçi gözetmez, Allah reisi sevenler yada sevmeyenler diye ayırım yapmaz. Sizdeki mantığın nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Siz o küçük beyinlerinizi böyle şeylerle yormayın.
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0 3
ONUR:çinde virüs: hertürlü önlemi almalyız ilim ve bilimden faydalanmalıyız maske takmalıyız türkiyede virüs : ALLAH dan gelen birşey yapacak bişey yok :)
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6 6
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BEYİN:Bilim de ilim de ALLAHın elinde. Sende olmayan beyinde..
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