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Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmedi.

12.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:56

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

"BİN 534 KİŞİ TIBBİ GÖZETİMDEN ÇIKTI"

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan bin 534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

3 BİN 339 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 hasta da iyileşti.

Çin’de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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