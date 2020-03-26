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Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı

Çin'de son iki günde tespit edilen koronavirüs vakalarının tümünün yurt dışından gelen insanlarda görüldüğü duyurulurken, virüsün sıfır noktası olan Vuhan kentinde yeni vakaya rastlanmadı.

26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:00

Çin'de son iki günde tespit edilen tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tümünün, yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler olduğu bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 67 vakanın tespit edildiğini, bunların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Komisyon, önceki gün tespit edilen 47 vakanın tamamının da yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

Ülkede en son 15 Mart'ta, yurt içinde ortaya çıkan yeni vakaların sayısı yurt dışı kaynaklı olanlardan daha fazlaydı. Veriler, salgını "ihraç eden" ülke konumundaki Çin'in vaka "ithal etmeye" başladığına işaret ediyor.

EYALETLER ACİL DURUM SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ülkede Kovid-19 salgınının yurt içindeki yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınırken, eyalet yönetimleri acil durum seviyelerini düşürmeye başladı.

Ülkenin doğusundaki Cıciang ve güneybatıdaki Çonçing eyaletlerinin ardından, güneybatıdaki Siçuan ve kuzeydoğudaki Heilongciang eyaletleri acil durum seviyesini 2'den 3'e düşürdü.

Kuzeybatıdaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ise alarm seviyesi 22 Mart'tan itibaren en düşük düzey olan 4'e indirilmişti.

VUHAN'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Öte yandan, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinin merkezi olduğu Hubey eyaletinde yeni veya şüpheli vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Dışarıdan ulaşımın kesildiği Vuhan kentinde trafik kısıtlamalarının kaldırılması ve şehir içi ulaşımın yeniden başlamasıyla hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Eyalet yönetimi kente dışarıdan seyahat kısıtlamasının iki hafta içinde kaldırılacağını duyurdu.

SON 24 SAATTE 6 ÖLÜ

Çin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı 81 bin 171'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 277'ye ulaştı.

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Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan’da, yeni vakaya rastlanmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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Asya ülkesi Çin'de son iki günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

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