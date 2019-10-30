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Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur

Beşiktaş'ta kiralık oynadıktan sonra Çin'in Guanzghou Evergrande takımına 19 milyon euroya transfer olan Talisca eleştirilerin hedefinde...

30.10.2019 14:52

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Süper Ligi takımlarından Guanzghou Evergrande'ye transfer olan Talisca, son haftalarda eleştirileri üzerine topladı.

Takımının Henan Jienye ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Brezilyalı yıldıza eleştiriler çoğaldı. Guanzghou Evergrande, 2-0 yenik duruma düştükten sonra Talisca'yı ilk yarı bitmeden çıkartmış ve maç 2-2 bitmişti.

"BELKİ KALBİ BURADA OLMAK İSTEMİYORDUR"

Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken "Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur." sözleri kullanıldı.

Guanzghou Evergrande, Çin Ligi'nde 27 maç sonunda 20 galibiyet alırken liderlik koltuğunda oturuyor. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Beşiktaş, Henan, Spor


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