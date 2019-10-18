Haberler » Güncel » Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı

Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı

Çin'de otoyol kenarında bulunan dağlık alanda toprak kayması meydana geldi.

18.10.2019 14:54Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı

Çin'de otoyol kenarında bulunan dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O sırada otoyoldaki bir otomobil sürücüsü, aracın üzerine gelen topraktan son anda kaçtı.

Çin'in Siçuan eyaletinde bağlı Çongçing şehrinde otoyol kenarındaki bir dağ eteğinde toprak kayması meydana geldi. Büyük bir toprak kütlesinin üzerine geldiğini gören otomobil sürücüsü, son anda kaçtı.

Yerel medya, meydana gelen toprak kaymasında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Otoyoldaki trafik

-Toprak kayması anı

-Otomobil sürücüsünün kaçışı



Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Esenyurt'ta eşini silahla öldüren sanığa "indirimsiz" ağırlaştırılmış müebbet hapis
16:42 Boğaziçi üniversitesi'nde istiklal marşına hakarete tepki
16:42 Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü
16:42 Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama
16:42 Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
16:42 Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti
16:41 Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
18.10.2019 16:43:33