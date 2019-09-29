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Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Çin'in Ciangsu eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi

29.09.2019 16:46

Çin'in Ciangsu eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Ciangsu eyaletine bağlı Yişing kent hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kentteki G25 otoyolunda 69 yolcusu bulunan bir otobüs, 3 kişiyi taşıyan kamyona çarptı. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde otobüsün tekerinin patlamasıyla araç ters yöne gitti ve karşıdan gelen kamyona çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE KORKUNÇ BİR KAZA YAŞANMIŞTI

Daha önce de Çin'de bir otomobil, refüje çarptıktan sonra trafik direğine paralel şekilde dik durdu. O anlar, arkadan seyreden bir otomobilin yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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