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Çin'de tünel çöktü: 4 ölü

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde inşaat halindeki bir tünelin çökmesi sonucu dört kişi öldü, iki kişi enkaz altında kaldı.

31.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:24 Çin'de tünel çöktü: 4 ölü
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde inşaat halindeki bir tünelin çökmesi sonucu dört kişi öldü, iki kişi enkaz altında kaldı.
Şinhua ajansının haberine göre, Şanşi'ye bağlı Cinçıng kentinde otoyolda inşaatı devam eden bir tünelin çökmesi sonucu altı işçi mahsur kaldı.
Kent yetkilileri, tünelden üç kişinin cesedinin çıkarıldığını, bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Tünelde mahsur kalan iki işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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