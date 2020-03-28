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Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı Açıklaması

Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi.

28.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:20
Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı Açıklaması
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye 'ye başarı diledi.
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Çin halkının, 11 Mart'tan beri Asya kıtasının diğer ucundaki dost ülke Türkiye ile yakından ilgilendiği belirtilerek, "Bu mesaj, Çin'de 10 farklı üniversitede Türk dili okuyan öğrencilerden geliyor, biz de aracı olmak istedik. Haydi Türkiye!" denildi.
Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi:
"Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Instagram, Türkiye, Güncel

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