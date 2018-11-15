Çin'de "Türk Sanatını Keşfedin" Sergisi

Çin
'in başkenti Pekin
'de ressam Metin Kalkızoğlu'nun "Türk Sanatını Keşfedin" sergisi açıldı.
Peninsula Otel'de, ülkede bu yılın Türkiye
Turizm Yılı olarak kutlanması çerçevesinde açılan "Türk Sanatını Keşfet" sergisini Türk ve Çinli sanatseverler ziyaret etti.
Serginin açılışında konuşan ressam Kalkızoğlu, siyah, beyaz ve gri renklerin yoğun olarak kullanıldığı resimlerinde "sessizlik" temasını işlediğini belirterek eserlerin sanatseverlere sakin bir atmosfer sunduğunu dile getirdi.
Çalışmalarında eylemden ziyade sessizliğin ön planda olduğunu, bu nedenle resimlerini inceleyenlere "zamanın durması" gibi bir izlenim verdiğini dile getiren Kalkızoğlu, eserlerinde çok az öğeye yer vererek minimal bir yaklaşım sergilediğini aktardı.
Kalkızoğlu'na eşlik eden Geçici Maslahatgüzar Birinci Müsteşar Ferhat Alkan da Türkiye Turizm Yılı'nın kapanış etkinliğinin 29 Kasım'da başkentte yapılacağını hatırlatarak katılımcıları etkinliğe davet etti.
Sergi 4 Ocak 2019'a kadar ziyaret edilebilecek.
Türkiye,Pekin,Çin Halk Cumhuriyeti
15 Kasım 2018 Perşembe 12:19