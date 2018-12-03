03 Aralık 2018, 09:54
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Çin'de Türkiye'yi Temsil Edecek Olan 2018 Güzeli Şevval Şahin'e, Estetik Doktorundan Destek Mesajı Geldi

Çin'de yapılacak olan Miss World yarışmasına hazırlanan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doktorundan destek mesajı geldi.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 8 Aralık'ta yapılacak Miss World yarışmasının kampına katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Çin'e giden Şevval Sam'ın estetik doktorundan destek mesajı geldi.

ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Miss Turkey birinciliği sonrası estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Şevval Şahin, gündemin tartışma konusu olmuştu. Tacının elinden alınacağı konuşulan Şevval Şahin, yapılan açıklama sonrası Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek için Çin'e uçtu.

"BAŞARILAR DİLERİM"

Türkiye'yi temsil edecek Şevval Şahin'e estetik doktorundan destek mesajı geldi. Şahin'e doktoru, "Burun ameliyatını yapmış olmaktan gurur duyduğum Türkiye güzellik kraliçesi Şevval Şahin'e Çin'de yapılan dünya güzellik yarışmasında başarılar dilerim" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti,Şevval Şahin
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:54



YORUMLAR (10)
MÜHENDİS: estetik yaptırıp güzelim diyenlere acıyorum kendilerine güveniyorlarsa doğal halleriyle çıksınlar ve bence güzellik seçmelerinde estetik ve makyaj kaldırılmalı
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LENNNNN: Yazık
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ADAMİSTAN: BACISININ ERKEKLERİN ÖNÜNDE KIVIRARAK YÜRÜYÜP MANKEN OLMASINDAN ONUR VE GRUR DUYAN BİR TOPLUM AFERİN AFERİN BÖYLE DEVAM
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ALEYNA KARAKUS MANKENLER GÜZELI: ALEYNA KARAKUS MANKENLER KRALICESI SECILDI SIFIR ESTETIK. VE DUNYALAR GUZELI BIDE BUNA BAKIN CIRKINLER KRALICESI
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BU,AK : Arkadaşlar bırakın güzel i müzeli adamlar in derdi neydi Osmanlı kadınlarını çırılçıplak önlerine getirmekti başardılar da biz hala uyanamadik ya
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