Çin'de Türkiye'yi Temsil Edecek Olan 2018 Güzeli Şevval Şahin'e, Estetik Doktorundan Destek Mesajı Geldi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 8 Aralık'ta yapılacak Miss World yarışmasının kampına katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Çin'e giden Şevval Sam'ın estetik doktorundan destek mesajı geldi.
ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Miss Turkey birinciliği sonrası estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Şevval Şahin, gündemin tartışma konusu olmuştu. Tacının elinden alınacağı konuşulan Şevval Şahin, yapılan açıklama sonrası Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek için Çin'e uçtu.
"BAŞARILAR DİLERİM"
Türkiye'yi temsil edecek Şevval Şahin'e estetik doktorundan destek mesajı geldi. Şahin'e doktoru, "Burun ameliyatını yapmış olmaktan gurur duyduğum Türkiye güzellik kraliçesi Şevval Şahin'e Çin'de yapılan dünya güzellik yarışmasında başarılar dilerim" dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti,Şevval Şahin
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:54