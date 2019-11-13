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Çin'de Uygur Türklerinin tutulduğu kamp ve hapishane sayısı yaklaşık 500

Çin’in “siyasi eğitim” iddiasıyla kamp ve hapishanelerde gözaltında tuttuğu Uygur Türkleri ve Sincanlı Müslümanların sayısı yaklaşık 1 milyon. Ancak Uygurlu aktivistler bu kamplarının sayısının bilinenden daha fazla olduğunu ve sayının yaklaşık 500 olduğunu ortaya koydu.

13.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:31Çin'de Uygur Türklerinin tutulduğu kamp ve hapishane sayısı yaklaşık 500
Çin'in "siyasi eğitim" iddiasıyla kamp ve hapishanelerde gözaltında tuttuğu Türkleri ve Sincanlı Müslümanların sayısı yaklaşık 1 milyon. Ancak Uygurlu aktivistler bu kampların sayısının bilinenden daha fazla olduğunu öne sürdü. Washington merkezli Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi, Uygurlu Türklerin tutulduğu yaklaşık 500 kamp ve hapishane olduğunu belgelerle ortaya koydu.

Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi, çoğunluğu Müslüman olan Sincan bölgesi için bağımsızlık talep ediyor. Hareket, Uygur Türklerinin kültürlerinin değiştirmeye zorlandığı iddia edilen 182 "odaklanma kampı"nın coğrafi koordinatlarını paylaştı. Grup, Google Earth vasıtasıyla 209 şüpheli hapishane ve 74 işçi kampı daha tespit ettiklerini ve bunun ayrıntılarını daha sonra paylaşacaklarını bildirdi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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