Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'ın bazı bölgelerinde inşa ettiği 'mesleki eğitim merkezleri'nde yüzbinlerce Uygurun zorla tutulduğu iddiaları bir kez daha gündemde. Her ne kadar bu merkezlerin eğitim amaçlı olduğu dillendirilse de, buralarda Uygur halkının dini inanç ve yaşam biçimlerine dair pek çok kısıtlama ile karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi bu kamplardan ikisini yerinde gözlemleyenlerden… Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını euronews'e anlattı.