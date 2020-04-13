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Çin'de Vaka Sayısı Tekrar Artmaya Başladı!

Covid-19 salgınının kontrol altına alındığı düşünülen Çin'de vaka sayıları tekrar artışa geçti. İşte detaylar!

108 Yeni Vaka

Çin aldığı sert tedbirler ile birlikte birkaç hafta süren uzun bir süreçte virüsü kontrol altına alabilmeyi başarmıştı.

13.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:53
Çin'de Vaka Sayısı Tekrar Artmaya Başladı!
Covid-19 salgınının kontrol altına alındığı düşünülen Çin'de vaka sayıları tekrar artışa geçti. İşte detaylar!

108 Yeni Vaka

Çin aldığı sert tedbirler ile birlikte birkaç hafta süren uzun bir süreçte virüsü kontrol altına alabilmeyi başarmıştı. Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan uyarıları dikkate almayıp bazı tedbirleri gevşetmeye başlayan ülkede 108 vaka tespit edildi.

Bu artış ile birlikte Covid-19 salgını için alınan tedbirlerin ardından ülkede altı hafta sonra ilk kez vaka sayısında artış yaşanmış oldu. Bu artış, yerel halkta bir endişe oluşmasına yol açtı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre bu vakalardan doksan sekizi yurt dışından gelen kişilerde görülmüşken on tanesi ise yerli vatandaşlarda görüldü.

Yeni tip koronavirüsün etkileri hızla sürerken 13 Mart tarihi itibarıyla 1,850,000 vaka ve virüse bağlı 114,000 ölüm bulunuyor. Yine 13 Mart tarihi itibarıyla ülkemizde 56,956 vaka ve 1,198 ölüm bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Teknoloji
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