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Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm

Çinli hemşireler, Wuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu.

26.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:52
Çinli hemşireler, kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu.
Çin'den dünyaya yayılan korona virüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Karantina altına alınan Wuhan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu. Jiangxi kentinden Wuhan'a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, korona virüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.
Dünyadaki korona virüsü vaka sayısı ise 81 bin 279'a yükseldi.
(İHA)
Çin'de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA


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