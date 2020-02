Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 592'ye yükseldi

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 592'ye, toplam vaka sayısı da 77 bin 150'ye çıktı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 592'ye, toplam vaka sayısı da 77 bin 150'ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Pazar günü 150 ölüm ve 409 yeni vaka kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ölümlerin 149'unun ve yeni vakaların 398'inin salgının merkezi olan Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi.Guangdong eyaletinin ise bugünden itibaren alarm seviyesini düşürdüğü aktarıldı. Covid-19 nedeniyle şu ana kadar bin 345 vaka ve 6 can kaybının görüldüğü eyaletin, virüsün ülke genelinde geniş ölçüde kontrol altına alındığı gerekçesiyle alarm seviyesini düşürme kararı aldığı ifade edildi.Daha önce de ülkedeki 5 idari bölgede alarm seviyesinin düşürüldüğü duyurulmuştu. Çin'deki eyalet düzeyindeki yerleşim birimlerinin tamamı, Ocak ayında en üst alarm seviyesine geçildiğini ilan etmişti.Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı uzmanların incelemelerini tamamlayarak Wuhan'dan ayrıldıkları bildirildi. Uzmanlar Pekin, Guangdong ve Sichuan'daki temaslarının ardından Cumartesi günü Wuhan'a geçmişti.Güney Kore'de de sayı yükseliyorKorona virüsü salgınıyla ilgili Güney Kore'de vaka sayısı bir günde 161 artarak 763'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi. Can kayıplarının 5'inin Cheongdo kentindeki hastaneyle ilişkilendirildiği belirtildi. Söz konusu hastanede virüs nedeniyle ülkedeki ilk can kaybı yaşanmıştı.Daegu'daki kiliseyle ilişkili vakaların sayısı da 458'e ulaşarak ülke genelindeki vakaların yüzde 60'lık kısmını oluşturdu. Daegu kentinde halka mümkün olduğunca evden çıkmama uyarısı yapıldı.Öte yandan Güney Kore'de dün alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Kırmızı alarm, yetkililerin gerekli görüldüğü takdirde okulları kapatmasına ve uçuşları yasaklamasına imkan tanıyor. Ayrıca Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kurumları için yeni sömestr başlangıcının bir hafta ertelendiğini duyurdu.Kuzey Kore'de 380 kişi karantinadaKuzey Kore basınında korona virüsü salgınının önüne geçmek için yabancı uyruklu 380 kişinin karantina altında tutulduğu ifade edildi. Ülke genelindeki tedbirlerin sıkılaştırıldığı, Çin sınırındaki Kuzey Pyongan eyaletinde şüpheli semptomlar gösteren 3 bin kişinin gözlem altında tutulduğu kaydedildi.Korona virüsü salgınının patlak vermesinden kısa bir süre sonra Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore, ülkeye gelen yabancıları 30 gün karantina altında tutuyor. - PEKİN