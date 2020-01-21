Haberler » Güncel » Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haber

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi

Çin'de zatürreye neden olan virüs can almaya devam ediyor.

21.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:32Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi

Çin'de zatürreye neden olan virüs can almaya devam ediyor. Yerel medya ölü sayısının 6'ya yükseldiğini, 12 kişinin durumunun da kritik olduğunu duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan yeni virüsün zatürreye neden olduğu belirtiliyor. Çin'in Vuhan kentinde 20 Ocak itibariyle virüsten etkilenen kişi sayısının 258 olduğu açıklandı. Yerel medya, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının 6'ya yükseldiğini, 12 kişinin durumunun kritik olduğunu ve 227 kişinin de hastanelerde doktor kontrolünde olduğunu duyurdu. Öte yandan, virüsün insandan insana bulaşabildiği belirlendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Koruyucu giysilerle hastanedeki sağlık ekiplerinin görüntüleri

-Karantinaya alınmış bir hasta

-Hastanın ambulanstan indirilmesi

-Detaylar



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:45  İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
15:45  HDP önündeki eylemde 141'inci gün (2)
15:45  Bakan Çavuşoğlu: "AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı"
15:40  Diyarbakır Ticaret Borsası'ndan MTB'ye ziyaret
15:45  Bülent Ecevit Köprülü kavşağında son dokunuşlar
21.01.2020 15:53:35