Çin'de virüs tedavisi olup evine dönen şahıs, halk tarafından tekme tokat dövüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1381'e çıktı. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851'e ulaştı. Rakamlar gün geçtikçe artarken sosyal medyada gündem olan bir görüntü ise dikkat çekti. Çin'de koronavirüs salgınında tedavi gören ve iyileşen insanların, hala hastalık bulaştırabilecekleri sebebiyle halk tarafından düşmanlıkla karşılandığı iddia edildi.

YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, koronavirüs tedavisi gören ve iyileştiği için evine dönen şahsın , mahalleli tarafından, hala virüs taşıdığı gerekçesiyle tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken, olayın koronavirüs sebebiyle gerçekleşip gerçekleşmediğine dair net bir bilgi elde edilemedi.