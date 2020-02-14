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Çin'de virüs tedavisi olup evine dönen şahıs, halk tarafından tekme tokat dövüldü

Çin'de koronavirüs salgınında tedavi gören ve iyileşen insanların, hala hastalık bulaştırabilecekleri sebebiyle halk tarafından düşmanlıkla karşılandığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde ise iyileştiği için evine dönen bir şahsın tekme tokat dayak yediği anlar yer aldı.

14.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:55

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1381'e çıktı. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851'e ulaştı. Rakamlar gün geçtikçe artarken sosyal medyada gündem olan bir görüntü ise dikkat çekti. Çin'de koronavirüs salgınında tedavi gören ve iyileşen insanların, hala hastalık bulaştırabilecekleri sebebiyle halk tarafından düşmanlıkla karşılandığı iddia edildi.

YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, koronavirüs tedavisi gören ve iyileştiği için evine dönen şahsın , mahalleli tarafından, hala virüs taşıdığı gerekçesiyle tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken, olayın koronavirüs sebebiyle gerçekleşip gerçekleşmediğine dair net bir bilgi elde edilemedi.

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Çin'de virüs tedavisi olup evine dönen şahıs, halk tarafından tekme tokat dövüldü

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (15)
UYGUR:adami dovmeden once, virus bulasmasin diye, eldiven filan mi giymisler, maske mi takmislar? sallama bi haberdir kesin :-)
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DJ BORİS BREJCHA:ÇİN İŞKENCESİ DİYE BOŞA DEMEMİŞLER.
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MUHABBET KUŞU:pUHUAHAHAUAHAHAUAUAHAHAUA
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TÜRK:Hic gülme, senin basina gelse komsular seni ne yapar bilmiyorum. Bence Türkiye de olsa cok can kayibi veririz. Gülecek bir durum degil.
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0 0
BURÇİNCE:buradan gelen birçok videoya inanmıyorum kusura bakmayın
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7 2
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ADALET YENEN BİŞİMİ:beter olsunlar mikrop yuvaları dilerim topunuz kırılırsınız
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5 2
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KORKMAZ ÇAKAR:her türlü pisliğin ve hastalığın kaynağı çindir
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19 2
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KADIN:Vay vay vay Rabbim gördü işte Uygur Türklerine yapılanları kimsenin ahı kimsenin yanına kalmaz
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18 1
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ALİ:HELALLLLLLL ZERRE ACIMIYOM UYGUR TÜRKLERİNE YAPTIKLARI ZULUMLERDEN DOLAYI
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1 0
İLAHİ ADALET:miammardaki müslümanlara işkence yapıp katlederseniz sonunuz böyle olur işte
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17 0
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