Haberler » Güncel » Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı - Haber

Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

03.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:35Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Hastane koridorlarından görüntü

-Hastanedeki maskeli işçiler

-Hastane odalarından görüntü

-Odalarda bulunan yataklar

-Tıbbi ekipmanlar



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:46:35