Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ederken Çin'den dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Çin'de bir süpermarkette yaşanan olayda, rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi ve 71 yaşındaki yaşlı bir kadın ile bir çocuk bıçaklandı.

İNSANLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Çin'deki bir süpermarkette yaşanan olay, koronavirüs kabusunun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Vaka sayısı ve can kaybı her geçen gün yükselirken, karantina altındaki şehirlerde endişe tavan yaptı. Temel tıbbi ihtiyaçların azalmaya başladığı Jiangsu'da şiddet olayları artış gösterirken, virüs korkusunun son örneği, Çin'de bir süpermarketten geldi. Rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi.

2 KİŞİ DEZENFEKTAN İÇİN BIÇAKLANDI

Süpermarkette dezenfektan için çıkan kavgada, 71 yaşındaki yaşlı bir kadınile bir çocuk bıçaklandı. Dokuz yaşındaki bir kızın da yaralandığı bildirildi. 17 yaşındaki bir kız, yaşanan arbedede ikiliyi bıçaklamakla suçlanıyor. İsminin Zhu olduğu öğrenen 9 yaşındaki kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

SALGINDA SON DURUM

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.