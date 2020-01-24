Çin'de Wuhan dâhil 10 şehir karantinada

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) nedeniyle Hubei eyaleti genelinde Wuhan'a ek olarak 9 şehir daha karantina altında.

Virüsün baş gösterdiği şehir olan Wuhan karantinaya alınmış ve şehir sakinlerine belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekanlarda maske takmaları gerektiği gibi bir dizi çağrıda bulunulmuştu.

Wuhan'a ek olarak, şehrin bulunduğu Hubei eyaleti genelinde 9 şehirde daha giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Öte yandan yerel medya, eyalette virüsün çıktığı Wuhan ve yakınındaki Huanggang şehrindeki bazı hastane yetkililerinin, halka tıbbi malzeme bağışında bulunma çağrısı yaptığını yazdı.

BİN YATAKLI PREFABRİK HASTANE YAPIYOR

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor.

YENİ YILA 'VİRÜS' UYARISI

Yetkililer, 25 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı'na ilişkin vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 kişiden oluşan uzman ekibin kurulacağı ve söz konusu ekibin, virüsün önlenmesi ve virüsten korunmak için araştırma yapacağı belirtildi.