Çin'de yapay zeka ekonomisi 22 milyar doları aşacak

Resmi rakamlara göre haziran ayı itibarıyla ülkedeki yapay zeka bağlantılı şirket sayısı 1200'ü geçti. Ülkenin yapay zeka sektörünün, 2020 yılında 22,83 milyar doların üstünde bir değere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka (YZ) artık yalnızca uzmanları ilgilendiren bir bilimsel kavram olmaktan çıkarak genç ve yaşlı herkesin yararlandığı ve büyümekte olan bir "akıllı ekonomi"nin temeli haline geldi. Çinli şirketlerin bu alanda geldiği nokta, ülkede yepyeni bir ekonomi oluşturmuş durumda. Baidu'nun Başkanı Robin Li, ekim ayında Dünya İnternet Konferansı'nda yaptığı konuşmada bu konuda ipuçları vermiş ve büyümenin ağırlık merkezinin sabit veya mobil internetten yapay zeka gibi akıllı teknolojilere kaydığını söylemişti.

Çinli girişimciler, yükselmekte olan piyasada yerlerini sağlamlaştırmak için 5G, YZ ve 'nesnelerin interneti' alanlarına yoğun yatırım yapıyor. Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı'nın verileri Çin'in, haziran sonu itibarıyla 1.200'ü aşkın sayıda yapay zeka bağlantılı şirkete sahip olduğunu gösteriyor.

Bu alanda yatırım yapan şirketlerden biri olan Baidu, 2017 yılında, otonom/sürücüsüz ve açık sürüş platformu Apollo'yu hayata geçirerek bu alanı kapsayan çabalarını koordinasyon altında yürütmeye çalıştı. Önde gelen otomobil üreticileri ile işbirliği halinde birçok otonom L4-araç piyasaya sürüldü. Şu anda Apollo ile hareket ettirilen bir 'robot taksi' filosu, Changsa'da test sürüşlerini tamamlıyor.

Hoparlör satışlarının yüzde 36'sı Çin'de yapıldı

Çin, dünyanın en büyük hoparlör piyasası. Küresel piyasa girişimcisi Strategy Analytics'e göre, 2019'un üçüncü çeyreğinde dünya çapında satışların yüzde 36'sı Çin''de gerçekleşti. Temmuz ve ağustos aylarında yürütülen bir anket araştırması, henüz bir akıllı hoparlörü bulunmayan Çinlilerin yüzde 63'ünün, gelecek yıl bu üründen bir tane almayı istediklerini ortaya koydu. Ayrıca yüzde 22 kadarı da bir adet edinmek için gerekli ödemeyi ayarlamayı planlıyor.

Öte yandan, akıllı bir ekonominin teşviği konusu aynı zamanda hükümetin de gündeminde. Çin, bu yıl içinde yapay zeka ve reel ekonominin bütünleştirilmesi konusunda bir yönetmelik yapma kararı aldı ve inovatif yapay zeka geliştirmek için, 2023'e kadar 20 kadar ulusal pilot bölge oluşturmayı planlıyor.

Ülkenin yapay zeka sektörünün, 2020 yılında 160 milyar yuanı (22,83 milyar dolar) aşkın bir değeri olacağı tahmin ediliyor. Bu da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yönetici Yardımcısı Lin Nianxiu'nun endüstrinin verilerine göre belirttiğine bakılırsa, yan sektörler için bir trilyon yuan ifade edecek.