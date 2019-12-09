Çin'de yapay zeka pazarı bu yıl yüzde 64 oranında büyüyecek

İki kurumun analizlerinden oluşan bir rapor yayımlayan Beyaz Kitap, Çin'in yapay zeka pazarının 2023 yılında 11.9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor…

Çin'in yapay zeka (AI) pazarının 2019 yılında küresel büyüklüğün yüzde 12'sini oluşturması ve yüzde 64'lük büyümeyle dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. Çin'de yayınlanan Beyaz Kitap'a göre, Çin'deki yapay zeka (AI) pazarı 2023 yılına kadar 11.9 milyar dolara ulaşacak. Çin devleti tarafından sürdürülen teşvik politikaları sonucunda Çin AI pazarı, 2019'da küresel toplamın yüzde 12'sini oluşturacak. Böylece yıllık yüzde 64'lük bir büyüme ile dünyanın en büyük pazarı olacağını belirten Beyaz Kitap, bu öngörüsüne International Data Corporation (IDC) ve bir Çin teknoloji medya kuruluşu olan QbitAI tarafından yapılan analize dayandırıyor.

Beyaz kitap, Çinli işletmelerin bu yıl AI teknolojisine yatırımlarını artırdığını ve AI'nın uygulama senaryolarının zenginleştirdiğini de vurguluyor. Potansiyel AI pazarı, hizmet sektörü, sağlık ve telekomünikasyon gibi alanlara odaklanacak. Raporda ayrıca, pazarın 2020 yılına kadar yıllık yüzde 51,5 büyüme oranıyla 4,25 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.