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Çin'de yapay zeka pazarı bu yıl yüzde 64 oranında büyüyecek

International Data Coorparation ve QbitAl tarafından yapılan araştırmaya göre, Çin'deki yapay zeka pazarı 2019 yılında yüzde 64 büyüme ile dünyanın yüzde 12'sini oluşturacak.

09.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:55Çin'de yapay zeka pazarı bu yıl yüzde 64 oranında büyüyecek

İki kurumun analizlerinden oluşan bir rapor yayımlayan Beyaz Kitap, Çin'in yapay zeka pazarının 2023 yılında 11.9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor…

Çin'in yapay zeka (AI) pazarının 2019 yılında küresel büyüklüğün yüzde 12'sini oluşturması ve yüzde 64'lük büyümeyle dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. Çin'de yayınlanan Beyaz Kitap'a göre, Çin'deki yapay zeka (AI) pazarı 2023 yılına kadar 11.9 milyar dolara ulaşacak. Çin devleti tarafından sürdürülen teşvik politikaları sonucunda Çin AI pazarı, 2019'da küresel toplamın yüzde 12'sini oluşturacak. Böylece yıllık yüzde 64'lük bir büyüme ile dünyanın en büyük pazarı olacağını belirten Beyaz Kitap, bu öngörüsüne International Data Corporation (IDC) ve bir Çin teknoloji medya kuruluşu olan QbitAI tarafından yapılan analize dayandırıyor.

Beyaz kitap, Çinli işletmelerin bu yıl AI teknolojisine yatırımlarını artırdığını ve AI'nın uygulama senaryolarının zenginleştirdiğini de vurguluyor. Potansiyel AI pazarı, hizmet sektörü, sağlık ve telekomünikasyon gibi alanlara odaklanacak. Raporda ayrıca, pazarın 2020 yılına kadar yıllık yüzde 51,5 büyüme oranıyla 4,25 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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