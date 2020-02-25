"Çin'de yaşanan salgın Avrasya'da ticari işbirliklerinin önemini arttırdı"

Yeni yılın küresel büyüme beklentilerini olumsuz etkileyecek gelişmelerle başladığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "Özellikle Çin'de yaşanan virüs salgını, Avrasya bölgesindeki ticari işbirliklerinin önemini daha da arttırdı. Dünya ticaretinin olağan seyrinde devam edebilmesinde Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler önemli bir rol üstlenecek. Türk firmaların son teknoloji üretim potansiyelini sergileyeceği alan da bu yıl yine WIN Eurasia olacak" dedi.

WIN Eurasia 12-15 Mart tarihleri arasında 20 ülkeden 1,400 markayı Türk üreticilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni konseptini Makineleri Üreten Makineler olarak belirleyen WIN Eurasia, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getirecek.

"Makineleri Üreten Makineler" sloganıyla en yeni teknolojilerin görücüye çıkacağı fuar Metalworking Eurasia, SurfaceTechnology Eurasia, Welding Eurasia, IAMD Eurasia, IES Eurasia ve CeMAT Eurasia katılımcı ve ziyaretçilerini tek çatı altında buluşturacak.

Türkiye'de kamunun tam desteği ile yatırımlarına yön veren makine sanayinin uluslararası alanda bir üst lige çıktığını ifade eden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, şunları söyledi:

"Makine sanayii, uluslararası ticarette önemli bir yere sahip, ayrıcalıklı bir faaliyet alanı. Bu alanda yerli üretim gücüne sahip olan ülkeler rekabette de önemli avantajlar elde ediyor, ekonomide öne geçiyor. Türkiye'de de makine sanayii, ülke ekonomisi dünya devleri arasına sokabilecek, teknolojik rekabette hak ettiği konuma taşıyacak stratejik bir sektördür. İlgili kamu kurumları ve özel sektör Türkiye'nin bu gücünün farkında ve sektörü geleceğe hazırlama noktasında önemli başarılara imza atılıyor. Makineleri üreten makinelerin fuarı WIN Eurasia bu yıl da tüm imalat sanayiini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor."

Otonom sistemlerden robot insan etkileşimine, anlık ısı haritası ve üretim takibinden karanlık fabrikalara, yapay zekadan, derin öğrenmeye ve bulut sistemine kadar farklı teknolojik ürünler, canlı olarak Türkiye'de ilk kez WIN Eurasia 5G Arena'da gösterilecek. Akıllı üretim için 5G vizyonu doğrultusunda Türkiye sanayisinin ilk 5G uygulamaları 1. Salon Festival alanında görücüye çıkacak. Yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun yer alacağı bu özel alanda Türkiye'nin ilk endüstriyel 5G uygulamaları olan insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi canlı olarak test edilecek. Fuar kapsamında düzenlenecek Endüstri 4.0 Festival Alanı, 5G Arena, Karanlık Fabrika ve WIN 4.0 Uygulama Alanı, Dijital Fabrikalar Özel Alanı ve ENOSAD Forum Alanı katılımcı ve ziyaretçilere son teknoloji üretim kanalları hakkında bilgi verecek.

WIN Eurasia'da hayata geçirilen özel alanlarda birçok teknolojik yeniliğin ilk defa sahne alacağını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın şunları söyledi:

"Endüstri 4.0 Festival Alanı, dijital dönüşüm ile Endüstriyel 5G ana temasıyla 45 firmaya ev sahipliği yapacak. 1. salonda yer alan ENOSAD Forum alanı ise 100'den fazla davetli konuşmacıyı bir araya getirecek. "Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Konferans Programı"nda ise Türkiye sanayisinde dijital dönüşüm süreci ele alınacak. WIN Eurasia 2020'de katılımcı ve ziyaretçilere özel kurgulanan 5G Arena'da, gerçek zamanlı endüstriyel 5G teknolojisi Türkiye'de ilk defa sergilenecek."

WIN Eurasia, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ve Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği (ROBODER), Makine ve Aksanları İhracatçıları Birliği (MAİB), Istanbul Sanayi Odası (ISO) gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenleniyor.