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Çin'de yaşayan Türk akademisyen: Kişi başı 5 maske hakkı var

Çin'in en büyük kenti olan Şangay'da yaşayan Türk akademisyen Nurettin Akçay maske alabilmek için günler öncesinden kayıt yaptırdığını belirterek, "Kişi başı 5 maske hakkımız var" ifadelerini kullandı.

11.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:13

Çin'in ve dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Şangay'da yaşayan Independent Türkçe yazarı ve akademisyen Nurettin , koronavirüs salgını sonrası maske alabilmek için dışarı çıktı. 303 vakanın ve 1 ölümün rastlandığı kentte maske alabilmek için kuyruğa giren Akçay, kişi başı 5 maske hakkının olduğunu söyledi.

5 MASKE 4 LİRA 32 KURUŞ

Akçay, 5 maske için 9.5 yuan yani yaklaşık 4 lira 32 kuruş ödediğini belirtti. Maske alabilmek için 3-4 gün öncesinden kayıt yaptırıldığını ifade eden Akçay, maskelerin devletin temin ettiğini normalde şu an alınan fiyattan daha pahalıya satıldığını söyledi.

MASKE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülke çapında maskelere talep artmış durumda. Talebin artmasıyla eczane ve maske satışı yapılan bölgelerde uzun kuyruklar oluşurken, maskelerin satış fiyatı da artış gösterdi. Singapur merkezli sitesi Strait Times'ın haberine göre Çin'de 2019 Kasım ayında 20'li paket olarak 178 Yuan'a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1,100 (150 dolar) bandına çıktı.

MASKE VİRÜSTEN KORUYOR MU?

Kimi bulaşıcı hastalıklar uzmanları sıradan ameliyat maskelerinin koronavirüse karşı etkili bir koruma sağlamadığını söylüyor. Virüse karşı koruma sağlayan maske türü N95 olarak bilinen havadaki küçük parçacıkların en az yüzde 95'ini filtreleyebilen maskeler.

ÖLÜ SAYISI 1017'YE YÜKSELDİ

Çin'de ilk olarak 12 Aralık tarihinde rastlanan yeni tip koronavirüs zatürresi salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükseldi.

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Çin'de yaşayan Türk akademisyen: Kişi başı 5 maske hakkı var

Çin Halk Cumhuriyeti, Akçay, Sağlık, Dünya, Güncel


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