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Çin'de yaşlılar virüse karşı drone ile uyarılıyor

Korona virüsü kaynaklı ölümler nedeniyle önlemlerin artırıldığı Çin'de yetkililer, yaşlılara drone ile seslenerek evlerine dönmeleri için uyarıyor.

04.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:02
Korona virüsü kaynaklı ölümler nedeniyle önlemlerin artırıldığı Çin'de yetkililer, yaşlılara drone ile seslenerek evlerine dönmeleri için uyarıyor.
Çin'in kentinde ortaya çıkmasının ardından hızla dünyaya yayılan ve toplamda 427 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, endişeye neden olmaya devam ediyor. Yaşanan ölümler nedeniyle tedbirlerin artırıldığı Çin'de yetkililer, farklı önlemlere başvuruyor. Çin'in resmi ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, sokaktaki yaşlı insanların drone aracılığıyla yapılan anonsla, maskelerini takıp derhal eve gitmeleri için uyarıldığı görülüyor.
(İHA)
Çin'de yaşlılar virüse karşı drone ile uyarılıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA


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