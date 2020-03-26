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Çin'de yerel kaynaklı korona virüs vakası görülmedi

Çin'de yerel kaynaklı yeni korona virüs vakasına rastlanmazken, yurt dışı kaynaklı 67 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

26.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:18
Çin'de yerel kaynaklı korona virüs vakası görülmedi
Çin'de yerel kaynaklı yeni korona virüs vakasına rastlanmazken, yurt dışı kaynaklı 67 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında korona virüs (Kovid-19) salgınında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 3 bin 287'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada yeni gerçekleşen ölümlerin tamamının, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Çin anakarasında toplam vaka sayısının da 81 bin 285'e yükseldiği aktarıldı. Yetkililer, 401 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği, toplam taburcu edilen vaka sayısının ise 74 bin 51'e yükseldiğini belirtti.

Komisyonun açıklamasında, yeni tespit edilen yurt dışı kaynaklı 67 vakanın 18'inin Şanghay, 12'sinin İç Moğolistan ve 11'inin Guangdong eyaletinde görüldüğü, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının ise 541'e ulaştığı bilgisi de verildi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurt dışı kaynaklı vakaların yüzde 90'ının Çin pasaportu taşıdığı ifade edildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel

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