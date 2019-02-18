Çin'de Yoksul Nüfus 13 Milyon Daha Azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu kısa bir süre önce, kırsal bölgelerdeki yoksulluk çalışmalarıyla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre, Çin'in kırsal bölgelerinde 2018 boyunca bir önceki yıla göre toplam 13 milyon 860 bin kişi yoksulluktan kurtarıldı.

Öte yandan, ülkenin kırsal bölgelerindeki yoksul nüfus 2012'de 98 milyon 990 bin iken, bu rakam 2018'in sonunda 16 milyon 600 bine kadar düştü. Bununla birlikte, 2012 yılında yüzde 10,2 olarak ölçülen yoksulluk oranı ise, 2018 yılında yüzde 1,7'ye indi.

Rapora göre ayrıca, yoksul bölgelerde kişi başına düşen harcanabilir gelir geçen yıl 10 bin 371 yuana ulaşarak, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,6 yükseldi.

Kaynak: Bültenler