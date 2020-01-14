Haberler » 3. Sayfa » Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı - Haberler

Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü.

14.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:52Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı
Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor. - ŞANGHAY

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:09  TSK'de 176 askere yakalama kararı çıkarıldı; 115 asker gözaltına alındı - Haberler
11:09  Yol kontrolünde ele geçirildi - Haberler
11:06  İnşaat alanında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendi - Haberler
11:02  Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:35  Ruhani düşürülen uçakla ilgili konuştu: Tüm sorumlular cezalandırılacak - Haberler
10:13  Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı - Haberler
14.01.2020 11:20:55