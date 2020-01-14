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Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü.

14.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:51
Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin'in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.
(İHA)
Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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