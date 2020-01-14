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Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü, 16 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü, durakta yolcuları aldığı sırada yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

14.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:00Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü, 16 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü, durakta yolcuları aldığı sırada yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Olay, Çin'in Çinghay bölgesindeki Xining kentinde yerel saatle dün 17.30 sıralarında meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün, yolun çökmesiyle oluşan çukura düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün durağa yanaştığı, yolcuların ise otobüse bindikleri görüldü. Bu sırada yolun çökmesiyle otobüsün yarıya kadar çukura düştüğü; otobüsün etrafındaki insanların da koşarak uzaklaştığı görüldü. İnsanların bir kısmı oluşan çukurun kenarından, aşağıda kalanları yukarı çekmeye çalışırken bulundukları bölgenin de çökmesiyle aşağıya düştü ve elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Yetkililer, olaya dair araştırma başlatıldığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsün çöken yolun çukuruna düşmesi

-İnsanların kaçışmaları

-Bir grubun yardım etmek için çukur kenarında durması

-Grubun bulunduğu bölgenin çökme anı

-Patlama

-Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında meydana gelen diğer patlama



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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