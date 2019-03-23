Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi

Çin'in Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde yangın çıktı. Korkunç olayda 26 kişi 26 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

TUR OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Şinhua ajansının haberine göre, Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

26 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Yangında, araçta bulunan 54 yolcudan 26'sı hayatını kaybederken, 28'i yaralandı.

2 ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri, yangından yara almadan kurtulan 2 şoförü gözaltına aldı.

Kaynak: AA