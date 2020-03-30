Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 20 yaralı

Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı.

30.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:21
Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 20 yaralı

Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yerel medya, bir kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 20 yaralı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
İran’da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi Haberler
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Beklenen haber Norveç’den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı Haberler
Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı
Fas’ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı Haberler
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı
Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

Son Dakika Dünya Haberleri

13:38: Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı - Haberler 13:38: Kocaeli'ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor - Haberler 13:36: "Johnson'un danışmanı kendisini karantinaya aldı" iddiası - Haberler 13:36: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı - Haberler 13:36: AK Parti'li Özhaseki, belediyelere koronavirüs tedbirleri sebebiyle teşekkür etti - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:44: Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı - Haberler 12:38: Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı - Haberler 11:51: Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı - Haberler 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler