Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 20 yaralı
Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı.
30.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:21
Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yerel medya, bir kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya