Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de yolcu treni raydan çıktı: en az 20 yaralı

Çin'in Hunan eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.

30.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:16
Çin'de yolcu treni raydan çıktı: en az 20 yaralı
Çin'in Hunan eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Demir Yolu Guangcou Grubundan yapılan açıklamada, Şandong eyaletinin Cinan kentinden, Guangdong eyaletinin Guangcou kentine doğru gitmekte olan bir yolcu treninin, yerel saatle 11.40 sularında Hunan eyaletinin Çıncou kentinde raydan çıktığı belirtildi.
Ön soruşturma, kazanın, son birkaç gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelandan kaynaklandığını ortaya koydu.
Açıklamada, makinistin, heyelanı fark ettikten sonra acil fren önlemlerini aldığı ancak trenin jeneratör vagonunun heyelan bölgesine girerek alev aldığı, beş vagonun da raydan çıktığı ifade edildi.
Yerel yetkililer, Yongşing kasabasında meydana gelen kazada 3'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Kazanın ardından, yaralı yolcular ve mürettebat üyeleri hastaneye kaldırılırken, kurtarma çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çin'de yolcu treni raydan çıktı: en az 20 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Vefa Sosyal Destek grubu 3 bin 294 kişinin ihtiyacını karşıladı - Haber 13:37: Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Haber 13:37: Başkanların 'sağlık' zirvesi - Haber 13:37: Hong Kong'da Korona önlemleri - Haber 13:36: MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber