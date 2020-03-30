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Çin'de yolcu treni raydan çıktı Yaralılar var

Çin'de yolcu treni raydan çıktı Yaralılar varÇin, (DHA)- Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı.

30.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:59
Çin'de yolcu treni raydan çıktı Yaralılar var
Çin, (DHA)- Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yaralı sayısı hakkında ise henüz açıklama yapıldı. Çin’de yolcu treni raydan çıktı Yaralılar var

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

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Çin'de yolcu treni raydan çıktı Yaralılar var
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