Çin'de yoldaki göçüğe otobüs düştü: 6 ölü, 16 yaralı

Çin'in Çinghay eyaletinde bir yolda meydana gelen göçüğe otobüsün düşmesi nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Çin Halk Cumhuriyeti
Şinhua ajansının haberine göre, Çinghay eyaletine bağlı Şining kentinin Nandacie Sokağı'nda göçük meydana geldi.
Yolu kullanan bir otobüsün göçüğe düştüğü, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldığı, 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Göçüğün nedeni ve kurbanların kimliklerinin tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.
, Güncel Kaynak: AA