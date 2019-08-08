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Çin'de zehirlenme şüphesiyle 79 işçi hastaneye kaldırıldı

Çin'in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.

08.08.2019 08:28 Çin'de zehirlenme şüphesiyle 79 işçi hastaneye kaldırıldı
Çin'in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şinhua ajansının haberine göre ülkenin Ciangşi eyaletine bağlı Guişi kentinde bulunan Ciangbey kasabasında bir gıda üretim şirketinde zehirlenme vakası meydana geldi.
Şirketin 79 çalışanı karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastaların 8'inde kusma ve baş dönmesi belirtileri görülürken, diğerlerinin müşahede altında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

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