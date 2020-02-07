Çin'de zorla karantina altına alınan kadının çığlıkları dehşete düşürdü

Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentinden yayılan ve şu ana kadar 637 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs etkisini gün geçtikçe artırmaya devam ederken, virüsün tespit edildiği vatandaşlar karantina altına alınıyor. Salgından etkilenen Çinli bir kadının zorla karantinaya alındığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

ÇIĞLIK ATTI

Dikkat çeken görüntülerde;virüsün tespit edildiği bir kadının tedavi için zorla karantina altına alınma anları yer alıyor. Kadın görevlilere dirense de zorla aracın üzerindeki karantina kafesine koyuluyor. Kafese koyulan kadının, attığı çığlıklar ise çevredeki binalardan hissediliyor. Görüntüler, bölgedeki bir evin penceresinden cep telefonu ile kayda alındı.

ÖLÜ SAYISI 637'YE YÜKSELDİ

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636'sı Çin ana karasında biri Hong Kong'da olmak üzere 637'ye çıktı.

NE OLMUŞTU?



Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.