Çin'deki Corona virüs nedeniyle dünya mobilyacıları rotasını İzmir'e çeviriyor!

Çin'e gidecek sektör profesyonelleri rotasını İzmir 'e çevirdi. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, virüs nedeniyle yabancı ziyaretçi talebinin arttığını vurguladı.

Türk mobilya sektörü harekete geçti

Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı Çin, Corona virüsünün etkisinde. Ülke genelinde önemli tedbirler uygulanırken virüsün etkileri uluslararası boyutlara taşındı. CIFF'in Corona virüsü sebebi ile ertelenmesiyle sektör için çok önemli bir fırsat doğdu.

Profesyonellerin rotası Modeko olacak

Mobilya Fuarı'nın ertelenmesinin sektördeki önemine vurgu yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, sektör profesyonellerinin rotayı İzmir'e çevirdiğini söyledi. İşleyen, "Mobilya alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan CIFF'in virüs nedeniyle ertelenmesinin uluslararası nitelikte düzenlediğimiz "MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarımıza olan ilgi bir kat daha attı. Dünyanın önemli alıcılarına acentalarımız kanalı ile ulaşarak, küresel bazdaki mobilya sektöründe oluşan boşluğun önemli bir kısmının Türkiye'nin İzmir'de düzenlenecek olan MODEKO ile mümkün olabileceğini dile getiriyorlar. Bu anlamda katılımcılarımızın yabancı ziyaretçilerin yoğunluğunu düşünerek gerekli hazırlıkları yapmasını istiyoruz. Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Çin'den alım yapmayı planlayan ithalatçıların ve yerli ihracat firmalarının buluşma noktası olacaktır" dedi.

Efor Fuarcılık'ın çok sayıda mesleki oda ve derneğin iş birliği ile düzenlediği MODEKO'ya bu sene en büyük destek Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)'nden geldi. Çatısı altında yer alan üye markalarla fuara katılacak olan MOSDER'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı'da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Balcı, "Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında İzmir'de bir araya gelecek. Mobilya devleri ve sektör profesyonelleri MODEKO'da yepyeni iş bağlantıları sağlayarak Türk mobilya sanayinin ticaret hacmini dünyada geliştirmeye devam edecek" dedi.