Çin'deki Kimya Fabrikası Yakınındaki Patlamayla İlgili 15 Gözaltı

Çin
'in kamu şirketi China National Chemical Corporation'ın (ChemChina) Hıbey eyaletinin Cangciakou kentindeki bir kimya fabrikası yakınlarında 23 kişinin ölümüne neden olan patlama sonrası 15 yetkili gözaltına alındı.
Cangciakou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ChemChina'nın alt şirketi olarak faaliyet gösteren Shenghua Chemical Industry Co. adlı firmanın kentteki bir kimya fabrikasının yakınlarında çarşamba günü meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 15 yetkili gözaltına alındı.
ChemChina'dan yapılan açıklamada ise patlamaya fabrikadan sızarak etrafa dağılan yanıcı vinil klorür gazının neden olduğu belirtildi.
Şirket, patlamanın kendi güvenlik yönetimindeki sorunlardan kaynaklanması nedeniyle özür diledi. Söz
konusu yanıcı gazın nasıl patlamaya neden olduğu belirsizliğini koruyor.
Çin Halk Cumhuriyeti