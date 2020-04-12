Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'deki korona salgınında son bir günde can kaybı yaşanmadı

Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında son bir günde hiçbir ölüm kaydedilmezken, 99 yeni vaka görüldü.

12.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:10
Çin'deki korona salgınında son bir günde can kaybı yaşanmadı
Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında son bir günde hiçbir ölüm kaydedilmezken, 99 yeni vaka görüldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 99 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2'sinin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 97 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 280'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 52'ye çıktı.

Komisyon, dün ülkede Covid-19 salgını nedeniyle yeni ölüm meydana gelmediğini duyurdu. Ülkede salgının başından bu yana 3 bin 339 can kaybı yaşandı. Çin'de dün Covid-19 nedeniyle tedavi gören 50 kişinin hastanelerden taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 575'e ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, Hong Kong'daki Covid-19 vakalarının sayısının da bine ulaştığı bildirildi. Hong Kong'da salgında şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'den Afrika kökenli vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Guangzhou Başkonsolosluğu, Afrika kökenli Amerikalılara kente seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada, yerel yönetimin Covid-19 salgınının yayılması korkusu nedeniyle Afrika kökenli kişileri hedef alan sıkı tedbirlere başvurduğu, Afrika kökenlilerin seyahat geçmişlerine bakılmaksızın zorunlu sağlık testlerine ve karantina uygulamalarına tabi tutulduğu vurgulandı. Çok sayıda Afrika kökenli kişinin otel, bar ve restoranlara alınmadığının bildirildiği açıklamada, "ABD Başkonsolosluğu, Afrika kökenli Amerikalılara veya Çinli yetkililerce Afrika ülkelerinin vatandaşlarıyla temas kurduklarından şüphelenilenlere yeni bir bildiriye kadar Guangzhou şehir merkezine gitmekten kaçınmayı tavsiye etmektedir" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'in ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir türünü hoş görmeyeceğini savunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Haberler ›› Güncel ››Çin'deki korona salgınında son bir günde can kaybı yaşanmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:38: Büyükbaş hayvanları ölen kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi - Haber 09:38: Sessiz caddeleri ney sesinin huzuruyla doldurdu - Haber 09:36: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 09:36: Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 09:36: Altınordulu Samancı'dan "Evde Kal" çağrısı - Haber 09:31: Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı - Magazin