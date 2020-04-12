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Çin'deki korona salgınında son bir günde can kaybı yaşanmadı

Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında son bir günde hiçbir ölüm kaydedilmezken, 99 yeni vaka görüldü.

12.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:35
Çin'deki korona salgınında son bir günde can kaybı yaşanmadı
Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında son bir günde hiçbir ölüm kaydedilmezken, 99 yeni vaka görüldü.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 99 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2'sinin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 97 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 280'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 52'ye çıktı.
Komisyon, dün ülkede Covid-19 salgını nedeniyle yeni ölüm meydana gelmediğini duyurdu. Ülkede salgının başından bu yana 3 bin 339 can kaybı yaşandı. Çin'de dün Covid-19 nedeniyle tedavi gören 50 kişinin hastanelerden taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 575'e ulaştığı belirtildi.
Öte yandan, Hong Kong'daki Covid-19 vakalarının sayısının da bine ulaştığı bildirildi. Hong Kong'da salgında şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'DEN AFRİKA KÖKENLİ VATANDAŞLARINA UYARI
ABD'nin Guangzhou Başkonsolosluğu, Afrika kökenli Amerikalılara kente seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada, yerel yönetimin Covid-19 salgınının yayılması korkusu nedeniyle Afrika kökenli kişileri hedef alan sıkı tedbirlere başvurduğu, Afrika kökenlilerin seyahat geçmişlerine bakılmaksızın zorunlu sağlık testlerine ve karantina uygulamalarına tabi tutulduğu vurgulandı. Çok sayıda Afrika kökenli kişinin otel, bar ve restoranlara alınmadığının bildirildiği açıklamada, "ABD Başkonsolosluğu, Afrika kökenli Amerikalılara veya Çinli yetkililerce Afrika ülkelerinin vatandaşlarıyla temas kurduklarından şüphelenilenlere yeni bir bildiriye kadar Guangzhou şehir merkezine gitmekten kaçınmayı tavsiye etmektedir" denildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'in ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir türünü hoş görmeyeceğini savunmuştu.
(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Afrika, Güncel
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